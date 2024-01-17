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Вибухівка у центрі Тернополя: поліція знайшла “терориста”

17.01.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Тернопіль

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Чоловік упродовж дня декілька разів телефонував на лінію «102» та нецензурно висловлювався до співробітників кол-центру. Під час останнього дзвінка він повідомив про закладення вибухівки в центрі Тернополя.

На місце події відразу виїхали усі екстрені служби. Повідомлення не підтвердилося. Жодних вибухонебезпечних предметів чи вибухових речовин фахівці не виявили.

Поліцейські встановили особу чоловіка, який надав неправдиве повідомлення. Це – 34-річний житель Тернополя, чоловік раніше притягувався до адмінвідповідальності.

Щодо тернополянина поліцейські склали протоколи за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: ст. 173 (дрібне хуліганство) та ст. 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб).

Джерело: За Збручем

Теги: вибухівка, поліція, Тернопіль

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