Вважався безвісти зниклим: стало відомо про загибель Воїна з Тернопільщини Володимира Соляра

Солдат Володимир Соляр вважався зниклим безвісти від 7 квітня 2024 року. Він служив навідником у єгерському батальйоні.

Про це пишуть на Збаражчині.

Володимир Соляр родом із Вищих Луб’янок. Військовий визнаний загиблим 3 квітня під час виконання бойового завдання в районі н. п. Семенівка Покровського району Донецької області.

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Траурний кортеж із тілом Героя прибуде, у четвер, 8 серпня, о 15 годині у Сквері Героїв. Кортеж буде рухатись через доброводівське перехрестя.

Після спільної молитви повезуть Героя до його рідної оселі, що у Вищих Луб’янках, далі – до церкви Різдва Пресвятої Богородиці, де відправлять парастас.

Чин похорону – у п’ятницю, 9 серпня, об 11 годині.