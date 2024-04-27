Вулиці Тернополя продовжують очищувати від незаконних вивісок

26 квітня у Тернополі постійно діюча робоча група з організації проведення демонтажу спільно з управлінням муніципальної інспекції міської ради та у присутності працівників поліції, демонтували чотири вивіски. Вивіски були розміщені на вул. Івана Мазепи, 5, 7 та вул. Миру, 2-А в м. Тернополі, повідомили у міській раді.

Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 17.04.2024 року № 646 «Про демонтаж вивісок».

Для повернення демонтованих вивісок власникам необхідно звернутися в ПП «Східний Масив» (м. Тернопіль, просп. Степана Бандери, 94).

Робота з виконання рішення виконавчого комітету продовжується.