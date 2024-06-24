Втратили Героя: не стало військовослужбовця з Тернополя

21 червня помер захисник з Тернополя Бригинець Павло Вʼячеславович, трагічну звістку повідомив міський голова Сергій Надал.

“Жахлива новина сколихнула Тернопільську громаду. Відійшов у вічність захисник Бригинець Павло Вʼячеславович (08.04.1982 р.н.). Його серце перестало битися 21 червня. Доземний уклін нашому воїну-захиснику. Щирі співчуття родині та близьким Героя. Царство небесне йому, вічна слава та пам’ять!”, – написав міський голова.