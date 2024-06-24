24.06.2024 15:49

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Втратили Героя: не стало військовослужбовця з Тернополя

24.06.2024

Ірина Нова

125

Тернопільщина, Новини, Війна з рф

Поширити:

21 червня помер захисник з Тернополя Бригинець Павло Вʼячеславович, трагічну звістку повідомив міський голова Сергій Надал.

“Жахлива новина сколихнула Тернопільську громаду. Відійшов у вічність захисник Бригинець Павло Вʼячеславович (08.04.1982 р.н.). Його серце перестало битися 21 червня. Доземний уклін нашому воїну-захиснику. Щирі співчуття родині та близьким Героя. Царство небесне йому, вічна слава та пам’ять!”, – написав міський голова. 

Медаллю «Захиснику Вітчизни» нагородили воїна з Тернопільщини 

Теги: Тернопіль, загиблі герої, війна з Росією

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах