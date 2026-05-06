Втратила понад 100 тисяч

На Тернопільщині 43-річна жителька Чортківського району звернулася до поліції після того, як стала жертвою онлайн-шахрайства. За її словами, протягом квітня з нею спілкувалася невідома особа, яка пропонувала «легкий заробіток» через інтернет-платформу.

Шахрай запевняв, що жінка отримає прибуток після виконання певних умов та переказу коштів на вказані рахунки. Повіривши обіцянкам, потерпіла кілька разів надсилала гроші на різні картки. Загальна сума втрат склала 106 тисяч гривень.

Поліція вже проводить перевірку та встановлює особу, причетну до незаконного заволодіння коштами.

Правоохоронці наголошують: оголошення про швидкий заробіток та прохання перерахувати гроші — типові ознаки шахрайства. Не переходьте за сумнівними посиланнями, не повідомляйте дані банківських карток і не надсилайте кошти незнайомим особам.

У разі підозрілих фінансових пропозицій або якщо ви стали жертвою аферистів, телефонуйте 102.