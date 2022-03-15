Загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 14 березня:
- особового складу – понад 12 тис. осіб (до +300 за добу);
- танків – 389 (+15);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 1 249 (+23);
- артилерійських систем – 150 (+10);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 64 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 34 (+0);
- літаків – 77 (+3);
- гелікоптерів – 90 (+4);
- автомобільної техніки – 617 (+17);
- легких швидкісних катерів/кораблів – 3 (+0);
- цистерн з паливом – 60 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 8 (+1).
*Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.