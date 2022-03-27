З початку масштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже близько 16,6 тис. осіб особового складу, 294 артилерійські системи, 93 РСЗВ, 121 літаків, 127 вертольотів й понад тисячу одиниць іншої техніки. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.03 орієнтовно склали :
особового складу – близько 16600 осіб,
танків ‒ 582 од,
бойових броньованих машин ‒ 1664 од,
артилерійських систем – 294 од,
РСЗВ – 93 од,
засоби ППО – 52 од,
літаків – 121 од,
гелікоптерів – 127 од,
автомобільної техніки – 1144 од,
кораблі /катери – 7 од,
цистерн з ПММ – 73,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56.
Спеціальна техніка – 21.
Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Разом переможемо!