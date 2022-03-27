З початку масштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже близько 16,6 тис. осіб особового складу, 294 артилерійські системи, 93 РСЗВ, 121 літаків, 127 вертольотів й понад тисячу одиниць іншої техніки. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.03 орієнтовно склали :