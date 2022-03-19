З початку масштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже близько 14,4 тис. осіб особового складу, 213 артилерійських систем, 72 РСЗВ, 95 літаків, 115 вертольотів й сотні одиниць іншої техніки. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, пише УНН.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.03 орієнтовно становили:

особового складу – близько 14 400 осіб,

танків ‒ 466 од.,

бойових броньованих машин ‒ 1470 од.,

артилерійських систем – 213 од.,

РСЗВ – 72 од.,

засоби ППО – 44 од.,

літаків – 95 од.,

гелікоптерів – 115 од.,

автомобільної техніки – 914 од.,

кораблі/катери – 3 од.,

цистерн з ПММ – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17,

спеціальна техніка – 11.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.