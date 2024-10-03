Втома у час війни і як з нею боротися

У більшості людей, через війну і негативні новини, змінюється психологічний і фізичний стан. Люди кожного дня переживають величезний спектр емоцій: від ейфорії від перемог на полі, до апатії від того, що війна стає звичним явищем.

Потреба у волонтерстві, військовій службі, а крім того, звичні справи, такі як навчання, робота, батьківство та інше, вимагають інтенсивної й тривалої праці. А ще, насичений режим дня, прийомів їжі, сну, і, особливо відключення електроенергії, – усе це надмірно виснажує і втомлює, – кажуть медики Тернопільського обласного центру контролю і профілактики хвороб.

Лікарі розповіли, як проявляється втома:

«Серед ознак втоми – відчуття знесилення, послаблення і відволікання уваги, зниження здатності концентрувати увагу, погіршення запам’ятовування інформації, сповільненні процесів мислення, втрата глибини і критичності мислення. Також ознаками втоми є зниження інтересу до роботи, підвищена дратівливість, сонливість та підвищення рівня артеріального тиску й частоти пульсу», – кажуть фахівці обласного центру контролю і профілактики хвороб.

Лікарі зазначають, що втому подолати можна і дають кілька порад, як це зробити: