Втома у час війни і як з нею боротися

У більшості людей, через війну і негативні новини, змінюється психологічний і фізичний стан. Люди кожного дня переживають величезний спектр емоцій: від ейфорії від перемог на полі, до апатії від того, що війна стає звичним явищем.
Потреба у волонтерстві, військовій службі, а крім того, звичні справи, такі як навчання, робота, батьківство та інше, вимагають інтенсивної й тривалої праці. А ще, насичений режим дня, прийомів їжі, сну, і, особливо відключення електроенергії, – усе це надмірно виснажує і втомлює, – кажуть медики Тернопільського обласного центру контролю і профілактики хвороб.
Лікарі розповіли, як проявляється втома:
«Серед ознак втоми – відчуття знесилення, послаблення і відволікання уваги, зниження здатності концентрувати увагу, погіршення запам’ятовування інформації, сповільненні процесів мислення, втрата глибини і критичності мислення. Також ознаками втоми є зниження інтересу до роботи, підвищена дратівливість, сонливість та підвищення рівня артеріального тиску й частоти пульсу», – кажуть фахівці обласного центру контролю і профілактики хвороб.
Лікарі зазначають, що втому подолати можна і дають кілька порад, як це зробити:
«Важливо добре відпочивати і змінювати діяльність. Треба раціонально розподіляти час активності й відпочинку. У разі великої завантаженості – звернутися за допомогою до близьких і колег. Робити нетривалі, активні перерви: вийти на пішу прогулянку, на 20–30 хвилин. Якщо ви займалися фізичною та важкою працею — у перервах переключайтесь на розумову діяльність. Якщо постійно почуваєтеся втомленими, то зверніть увагу на сон. Дорослим треба спати не менше 7 годин. Перед сном обмежте перегляд емоційно насиченого контенту і соцмереж. Організуйте правильний режим харчування і обирайте здорову їжу. Відмовтесь від шкідливих звичок. Займайтеся фізичною активністю і уникайте хвилювань, потрібно більше позитивних емоцій. Якщо всі намагання виявилися марними, то зверніться за допомогу до спеціаліста», – розповіли медики.