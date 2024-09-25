ВСУ повернув Тернопільській облраді касаційну скаргу стосовно поновлення Михайла Головка на посаді

Верховний Суд повернув Тернопільській облраді касаційну скаргу щодо поновлення на посаді ексголови Михайла Головка.

Про це йдеться в ухвалі Верховного Суду від 16 вересня 2024 року щодо справи №500/7358/23 на сайті Судового реєстру.

“Касаційну скаргу Тернопільської обласної ради на постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 01 серпня 2024 року у справі №500/7358/23 – повернути особі, яка її подала”, – йдеться в ухвалі Верховного Суду України.

В ухвалі суду аргументували повернення скарги тим, що особа, яка подала касаційну скаргу від імені Тернопільської обласної ради не надала жодних доказів на підтвердження того, що вона займає посаду начальника відділу юридичного супроводу, кадрової роботи та внутрішнього аудиту виконавчого апарату Тернопільської обласної ради.

У реєстрі також є ухвала щодо ще однієї касаційної скарги Тернопільської облради. Її залишили без руху через те, що Тернопільська облрада не повністю оплатила судовий збір. Йдеться про недоплату ще 11545 грн 28 коп.

“Надати скаржнику строк у десять днів з дня вручення копії цієї ухвали для усунення недоліків касаційної скарги шляхом надання до суду касаційної інстанції: документа про сплату судового збору у встановленому законом розмірі”, – уточнюється в ухвалі.

Нагадаємо, 1 серпня 2024 року Восьмий апеляційний адміністративний суд поновив Михайла Головка на посаді Голови обласної ради і поставив виплатити йому 591 024 грн зарплати за час вимушеного прогулу. Саме це рішення оскаржує у Верховному суді Тернопільська обласна рада. Цього ж дня Тернопільська обласна рада, після суду, вдруге звільнила Михайла Головка з посади голови.

Це рішення Михайло Головко теж оскаржив у суді. Перше засідання по ньому відбудеться 1 жовтня 2024 року в Тернопільському окружному адміністративному суді.

За матеріалами Укрінформу.