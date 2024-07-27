Встигніть до початку серпня: чим потрібно посипати грядки наприкінці липня

До кінця другого літнього місяця залишилося зовсім небагато. За ці кілька днів дачнику потрібно встигнути виконати одну нескладну процедуру. Підсумком стане помітне поліпшення стану ґрунту та серйозне підвищення шансів на отримання рясного врожаю багатьох культур, розповідає Pixelinform.

Для забезпечення такого результату необхідно використовувати один усім відомий сипкий засіб. Ні, йдеться зовсім не про деревну золу.

Що потрібно встигнути зробити на дачі до початку серпня

У заключній декаді липня власнику заміської ділянки варто посипати всі грядки кістковим борошном. Завдяки цьому засобу до ґрунту надійде величезна кількість важливих для рослин речовин. Крім того, суттєво покращиться консистенція ґрунту.

І позитивні ефекти зберігатимуться дуже довго, оскільки кісткове борошно досить повільно розкладається.

Як правильно виконати процедуру

Не поспішайте відразу ж посипати ґрунт вищезгаданим засобом. Спершу необхідно вирвати всі бур’яни і здійснити розпушування.

Підготували грядки? Тоді можете сміливо посипати їх кістковим борошном! На кожен 1 м2 повинні припасти 100-200 грамів порошку.

Далі посипаний ґрунтовий покрив слід обробити за допомогою граблів або мотики. Заключний етап – полив грядок простою водою.