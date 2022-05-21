Етап підтвердження участі у складанні національного мультипредметного тесту (включно) триватиме до 7 червня 2022 року.

Для цього потрібно заповнити спеціальну форму, розміщену на інформаційній сторінці у вкладці «Підтвердження участі в НМТ».

Після цих дій на сторінці з’явиться інформаційне повідомлення, у якому буде зазначено, що учасник успішно пройшов перший етап підтвердження участі в НМТ, а також йтиметься про обов’язковість другого етапу.

вибрати із запропонованого переліку спочатку країну чи регіон України, потім населений пункт, у якому або поблизу якого учасник планує перебувати в період основної сесії тестування (18 липня – 4 серпня 2022 року);

зазначити своє прізвище та ім’я;

обчислити і правильно ввести результат у відповідну комірку, натиснути на кнопку «Взяти участь у НМТ».

Підтвердження участі в основній сесії НМТ здійснюватиметься:

з 20 травня до 7 червня;

з 21 червня до 7 липня 2022 року.

Ті випускники, які з 20 травня до 7 червня 2022 року не матимуть змоги підтвердити своєї участі в НМТ, не зможуть узяти участь в основній сесії тестування.

На другому етапі учасник має остаточно визначитися з вибором міста/країни. Для цього з 21 червня до 7 липня 2022 року на інформаційній сторінці у спеціальній формі потрібно вказати назву населеного пункту, у якому йому буде зручно пройти тестування.

Тільки після проходження двох етапів підтвердження участі в НМТ з 12 липня 2022 року для учасника з’явиться можливість завантажити із розділу «Місце проведення» запрошення-перепустку, де буде зазначено дату, час і місце складання НМТ.

Важливо дуже уважно поставитися до вибору населеного пункту, адже ця інформація дозволить Українському центру оцінювання якості освіти сформувати мережу тимчасових екзаменаційних центрів.

Нагадаємо, затверджено перелік населених пунктів у відповідних регіонах, де нині безпекова ситуація дозволяє провести національний мультипредметний тест (НМТ).