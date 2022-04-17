На жаль, через збройну агресію Російської Федерації проти України та ведення активних бойових дій часто трапляються трагічні моменти, пов’язані зі смертю близьких людей. У таких ситуаціях виникає необхідність організації поховань осіб, померлих вдома від природних причин, чи які загинули внаслідок ворожої агресії або ж виявлені померлими при невизначених обставинах.

Як діяти, щоб оформити належні документи для поховання померлих?

Порядок дій родичів, близьких, знайомих померлої особи або інших осіб, які виявили померлого:

Якщо людина померла за місцем постійного проживання та від природних причин , для документального оформлення факту смерті та здійснення поховання необхідно здійснити наступні дії:

повідомити сімейного лікаря, з яким померлою особою при житті було укладено декларацію, про настання смерті такої особи;

при неможливості огляду тіла померлої особи сімейним лікарем, необхідно звернутись до служби екстреної медичної допомоги за телефоном «103» з повідомленням про смерть особи та очікувати прибуття бригади екстреної медичної допомоги.

Не направляються для проведення судово-медичної експертизи тіла людей у разі:

якщо померли за місцем їх проживання, за наявності диспансерного спостереження за хворим, при відсутності ознак насильницької смерті чи підозри на таку;

виявлення померлих людей віком понад 60 років, які померли за місцем їх проживання, за відсутності ознак насильницької смерті чи підозри на таку.

Після отримання лікарського свідоцтва про смерть (фельдшерської довідки, свідоцтва про перинатальну смерть) для перевезення тіла померлої особи в морг та здійснення підготовки для поховання належить звернутися до ритуального агентства.

2. Якщо людина померла за обставин, що потребують проведення судово-медичної експертизи , необхідно за телефоном екстреного виклику «102» негайно повідомити органи Національної поліції України.

Обставини для проведення судово-медичної експертизи:

наявність ознак насильницької смерті або підозри на таку;

смерть осіб, що настала поза місцем їх проживання; смерть людей, особу яких не встановлено;

смерть людей віком до 60 років, які померли за місцем проживання, за відсутності диспансерного спостереження за хворим.

Державна реєстрація смерті здійснюється у відділах реєстрації актів цивільного стану за останнім місцем проживання померлого, за місцем настання смерті чи виявлення тіла померлого або за місцем поховання. Заява про державну реєстрацію смерті повинна бути подана не пізніше трьох діб з дня смерті чи виявлення тіла померлого, а у разі неможливості одержання лікарського свідоцтва про смерть, фельдшерської довідки про смерть чи висновку судово-медичної експертизи, прокурора – не пізніше п’яти діб.

У випадку відсутності можливості (відсутність можливості взаємного інформування протягом 3-х годин та більше) відповідно до наказу № 390 “Деякі питання встановлення факту смерті людини”, виданого 1 березня 2022 року Міністерством охорони здоров’я України, де встановлено що на період дії воєнного стану на території України та у разі неможливості виконання окремих функцій органів державної влади на окремих адміністративно-територіальних одиницях у зв’язку з триваючими бойовими діями, дозволяється захоронення тіл за умови:

обов’язкового огляду трупа на місці його виявлення з оформленням відповідного протоколу (опису трупа із зазначенням трупних явищ та характеру і локалізацій тілесних ушкоджень);

проведення фотофіксації ушкоджень у випадку наявності (у випадку наявності ознак насильницької смерті) як обов’язкового доповнення до опису ушкоджень;

у випадку невпізнаного (неідентифікованого) трупа та відсутності можливості проведення судово-медичної експертизи, виконати вищезазначені вимоги, а також описати антропометричні дані трупа, описати словесний портрет, зробити портретну фотографію та зазначити особливі прикмети (зубну формулу, наявність татуювань тощо);

копії заповнених документів разом з заповненою довідкою про причину смерті зберігати у закладі охорони здоров’я до окремого розпорядження.

Зверніть увагу, якщо смерть настала на тимчасово-окупованій території або в районі бойових дій, де отримати лікарське свідоцтво про смерть неможливо, рекомендується скласти колективний акт про настання смерті та звернутися до суду (за місцем знаходження заявника) про встановлення відповідного юридичного факту.