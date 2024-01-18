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Всесвітня продовольча програма підтримує шкільне харчування на Тернопільщині

18.01.2024

Зоряна Деркач

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Новини, Освіта, Економіка, Тернопільщина

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Нещодавно область отримала 1,5 млн грн на часткове відшкодування витрат для організації гарячого харчування учнів 1-4 класів за вересень-листопад минулого року.

Вони будуть спрямовані бюджетам 16 територіальних громад, аби забезпечити часткове відшкодування гарячих страв у 29 школах області. 

Нагадаємо, у листопаді Всесвітня продовольча програма підписала договір з Тернопільською областю щодо підтримки щоденних шкільних обідів. 

Упродовж 2023-2024 навчального року Всесвітня продовольча програма фінансує 30% щоденних гарячих обідів для учнів 1-4 класів. Кошти, отримані в межах програми, школи спрямовують на поліпшення якості харчування або зменшення вартості обідів, яку покривають батьки.

 

Теги: відшкодування, шкільне харчування

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