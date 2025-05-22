VR-технології для психологічної адаптації воїнів: старт проєкту в ОК “Захід”

“Яка краса! А можна встати й походити? Як у Єгипті побував! Так спокійно стало… Дуже хороші емоції викликає”. Такі враження висловлюють військовослужбовці, які щойно зняли VR-окуляри. Вони беруть участь в експериментальному проєкті поступової адаптації до військового життя в одному з навчальних центрів Оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України.

Таке заняття провели вперше. Ініціативу реалізували офіцери 75 Центру психологічної підтримки персоналу спільно з ІТ-компанією Aspichi, яка розробила спеціальні VR-програми для стабілізації емоційного стану військовослужбовців.

Це не просто технологія, – каже військовий психолог Володимир Новацький. – Це інструмент, який підсилює роботу фахівця. Окуляри створюють безпечний простір, де військові можуть глибше розуміти себе, свої емоції, позбутися напруги та тривоги.

Програми, які використовуються в заняттях, спрямовані на нормалізацію думок, тренування уваги та розвиток емоційного самоспостереження. А головне – адаптовані до потреб кожного: якщо боїшся висоти чи води, тобі запропонують альтернативу – спокійні пейзажі, наприклад, степ або ліс.

В управлінні психологічної підтримки персоналу Оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України переконані: перший етап служби – найважчий психологічно, тому важливо дати людині опору та показати перспективу.

Ми поступово формуємо з новобранців воїнів. Але зараз головне – підготувати їх до базової загальновійськової підготовки, – пояснює лейтенант Тетяна Скокова, психологиня 75 центру.

Адаптаційна програма включає не лише VR-заняття. Новобранці вивчають історію України, міжнародне гуманітарне право, проходять правову підготовку, а також отримують базові навички саморегуляції та емоційної витривалості.

Комплексний підхід уже дає свої результати. Захисники і Захисниці України стають впевненішими, згуртованішими, краще орієнтуються в новому середовищі, ефективніше набувають спроможності виконувати бойові завдання.

Відділ зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України.

Фото управління психологічної підтримки персоналу Оперативного командування “Захід”.