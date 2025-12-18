Вперше в цьому сезоні: українська біатлоністка піднялася на подіум. І це була спортсменка з Тернопільщини!

Приємно повідомити, що на Тернопільщині підросла гідна зміна нашим досвідченим біатлоністам.

11 грудня в швейцарському Гомсі спринтерськими гонками стартував новий сезон юніорського кубка IBU. Заявка старту складалася зі 115 учасників, із яких семеро представляли збірну України.

Найкращий результат серед українців показав біатлоніст з Копичинців Тарас Тарасюк. Завдяки влучній стрільбі тернопільсьському біатлоністу вдалося потрапиити у квіткову церемонію, посівши шосте місце з відставанням у 1:11.1 хвилини від переможця гонки, хорвата Матії Леговича.

У гонці в Гомсі також перший старт на рівні юніорського Кубка IBU провів ще один тернопільський біатлоніст Костянтин Марценюк, який з двома хибами фінішував 59-м.

13 грудня тернопільські біатлоністи на юніорському кубку IBU покращили свої позиції Тарас Тарасюк фінішував на п’ятому місці (0+0; +35.2), а Костянтин Марценюк став 47-м.

А найбільшою радістю для українських вболівальників біатлону стала срібна медаль сестри Тараса – Тетяни Тарасюк.

11 грудня спринтерську гонку на 7,5 км Тетяна завершили з одним промахом і лише 27.5 секунди поступилася переможниці, Дюпонт Балле Баз з Франції. Срібну медаль українка розділила зі ще однією француженкою Мелою Коррея, яка показала такий самий результат.

Для Тетяни Тарасюк – це перша медаль у карʼєрі на міжнародному рівні.

«Я горджуся, що це мої діти!!!» – написала у соцмережі Людмила Сагайдак.

Перший етап Юніорського кубка IBU, який проходив у швейцарському Гомсі, завершився 14 грудня мас-стартом на 60 учасниць у юніорок. На жаль, Тетяна Тарасюк прихворіла, тому не стартувала два останніх змагальних дні. Але приємно повідомити що українська біатлоністка у Ксенія Приходько здобула бронзову медаль.

Редакція газети «Свобода» вітає наших біатлоністів, батьків, тренерів і зичить нових вагомих перемог!

Другий етап Юніорського кубка в Мартел-валь-Мартелло розпочнеться 18 грудня.

Нагадаємо, що тернопільській біатлоніст Віталій Мандзин також перший приніс залікові очки збірній Україні на Кубку світу сезону-2025/26.