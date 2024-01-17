Воюємо так, що у світі виник дефіцит пороху та вибухівки

Кольорове життя десь у минулому – майже два роки поспіль живемо відтінками чорного. Кожен носить у собі свою журбу, втрату, сирітство чи вдівство. Але гляньмо на нашу біду так, як бачить її Бог – зверху. Мала супроти ворога країна відчайдушно бореться, тримається два довгих роки, народжуються діти, поміж мін засівають поля, садять городи, навчаються школярі, студенти. Маємо снагу до життя і Перемоги. Мільйон на фронті, десь двадцять з лишком мільйонів у тилу. Не применшуймо своїх чеснот, не караймося – хтозна чи витримала б подібне інша країна.

Але людей справедливо пече те, що в одного син на нулі, у другого – перепливає Тису або ж має індульгенцію, здебільшого липову (за станом здоров’я, опіка, догляд, навчання у виші в зрілому віці) і насолоджується життям. Нещодавно НАЗК оприлюднила рейтинг місцевостей, де найбільше звільнених від військової служби за станом здоров’я – «рулить» Печерський район столиці – місце проживання еліти. Добивають усілякі інсинуації з майбутнім законом про мобілізацію – добалакалися до того, що українці з високим доходом можуть не служити. А біднота піде в окопи… А та, яка не піде, буде відлучена від цивілізації – аж до блокування банківських карток. Відтак у попередні тижні банки втрачали, бо чоловіцтво масово знімало гроші, нотарі заробляли – автівки, житло, інше майно переписувалося на дружин, матерів. А яким буде закон про мобілізацію – досі достеменно не відомо, й навіть не варто слухати «пророків». У Міноборони назвали терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію у Верховну Раду – через кілька тижнів. Отож тоді й дізнаємося.

Те, що лави захисників мають поповнюватися – це аксіома. Росіяни щомісяця мобілізують 30 тисяч осіб. Путін цією війною дав сенс життя своїм холопам, а надто з депресивних регіонів. Як нещодавно повідомили в ГУР, зарплата у ворога доволі суттєва, й це спонукає йти на війну. З такими темпами мобілізації росіяни мають можливості для резерву та ротації. Підігріває загальний окупаційний екстаз пропаганда. Аби люди з критичним мисленням не розкривали рота, посилюється відповідальність за критику.

Представник ГУР Вадим Скібіцький розповів про те, чого варто очікувати на фронті цього року. Одна зі стратегічних цілей ворога – вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Друга – це втримання захоплених територій, які наразі перебувають під тимчасовою окупацією: Херсонська, Запорізька і частина Харківської області.

Крім цього, однією з пріоритетних цілей росія визначили знищення української системи ППО, авіації, об’єктів оборонно-промислового комплексу, щоб не допустити нарощування виробництва та посилення спроможностей Збройних сил України.

У публічному просторі час від часу експерти оцінюють, чи буде новий наступ на Харків. Хтось каже, що ворог немає для цього ресурсів, інші не виключають такої ймовірності.

Що у нас? Хлопці на передовій кажуть, що «закінчаться до весни», якщо не буде поповнення. Отож, попри теперішню невизначеність щодо мобілізації, годі сподіватися на ліберальні перспективи – до війська заберуть якомога більше людей.

Чи будуть ресурси для новобранців – зброя, амуніція, можливості для навчання? Маємо прекрасну новину від Великобританії, яка вкотре підтвердила свою відданість Україні. Прем’єр-міністр Сунак, перебуваючи з візитом у Києві, повідомив: «Велика Британія сьогодні хоче оголосити про найбільший пакет оборонної допомоги Україні з початку війни в розмірі 2,5 млрд фунтів (3,19 млрд доларів). Це означає більше безпеки, протитанкових засобів, більше ракет, сотні тисяч нових артилерійських снарядів, підготовка тисяч українських військових».

Після цього візиту наш Президент висловив сподівання (зауваживши, що вірить більше, ніж у грудні), що і США нададуть допомогу. А міністр МЗС Кулеба у нещодавньому інтерв’ю ABC News трохи пафосно заявив: «Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми боротимемося лопатами». Подумалося: підуть навіть жінки з рогачами, але краще забрали б гроші у львівського сімейства Гринкевичів, яке обікрало армію на мільярди, і тих, хто у корупційному ланцюгу отримав свій куш…

Головний дипломат заявив про те, що більше грошей для України потенційно дасть змогу уникнути прямої конфронтації між НАТО та рф, в яку американські війська будуть змушені втрутитися. «Якою б зараз не була ціна підтримки України, ціна налагодження безладу у світі, якщо Україна програє, буде набагато-набагато вищою», – сказав він.

Здається, це розуміють усі, крім американських республіканців. Нещодавно Байден заявив про те, що республіканці дорого заплатять за гальмування допомоги Україні.

Торік країни Європи зобов’язалися надати Україні мільйон боєприпасів. Проте поки що свою обіцянку в повному обсязі союзники не виконали. Через це виникла потреба у нарощуванні запасів зброї та припасів. Зокрема, Україна планує у співпраці з західними партнерами розпочати виробництво озброєння всередині країни. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Проте насправді збільшити кількість артилерійських боєприпасів буде важко, адже наразі є дефіцит пороху та вибухових речовин. І це не локальна проблема, а загальносвітова тенденція.

«Найважче йде виробництво боєприпасів артилерійських. Компоненти для її виробництва, а саме вибухова речовина та порох є дефіцитними позиціями у світі», – повідомив чиновник в етері телемарафону. Причому дефіцит снарядів спостерігається як у ЄС, так і в США.

Водночас, за словами міністра, понад 500 вітчизняних компаній працюють на оборонний сектор України. Серед них 400 – це приватні підприємства, а 100 – державні. Здебільшого державні компанії належать Укроборонпрому.

Світ занепокоєний діями агресора. Нещодавно видання Bild з посиланням на секретний документ Бундесверу повідомило, що Збройні сили Німеччини готуються до можливої гібридної війни з росією, яка може атакувати східний фланг НАТО в лютому цього року. У Бундесвері не коментують резонансне повідомлення німецького таблоїду Bild щодо підготовки НАТО до війни з росією, але підтверджують, що сприймають російську загрозу серйозно. Про це сказав на брифінгу представник пресслужби Міноборони ФРН Мітко Мюллер, передає Укрінформ. Водночас Мюллер зазначив, що Бундесвер, звісно, опікується актуальними безпеково-політичними загрозами, до яких належить також загроза з боку Росії. Результати аналізу ситуації відбиваються на складанні планів і підготовки навчань, а також у рішенні розмістити постійний військовий контингент Бундесверу в Литві.

«Ми б не розміщували цю бригаду там ближчими роками, якби загрози не були реальними», – зауважив Мюллер.

Загрози реальні, і не лише для прибалтійських країн чи Німеччини – кажуть і про можливе зазіхання російського агресора на Вірменію. Світ у небезпеці і жахається можливої третьої світової.

Ольга КУШНЕРИК