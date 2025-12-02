Воїни 105 бригади ТрО продовжують нищити окупантів та їхню техніку

Воїни нашої тернопільської 105 бригади та приданих підрозділів невпинно нищать окупантів і їхню техніку!

За підтвердженими відео та радіоперехопленнями цього тижня ворог зазнав втрат:

Жива сила:

– 19 ліквідовано (200)

– 36 поранено (300)

Знищена техніка:

– 35 легкових автомобілів

– 1 командно-штабна машина «Тайфун»

– 1 мотоцикл – 3 БпЛФ типу «Шахед»

– 1 генератор

– 8 антен зв’язку

– 1 РЕБ

Уражено:

– 1 гармата Д30

– 1 точка зв’язку

– 1 мінометна позиція

– 1 кулеметна позиція

– 112 укриттів

Також уражено, знищено та пошкоджено ворожі інженерно-фортифікаційні споруди: бліндажі, взводно-опорні пункти, спостережні пости та склади майна окупантів. Дякуємо кожному воїну нашої бригади та приданих підрозділів за відвагу, професіоналізм і щоденний внесок у спільну справу — захист України!