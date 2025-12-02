02.12.2025 09:14

Воїни 105 бригади ТрО продовжують нищити окупантів та їхню техніку

02.12.2025

Галина Кіт

Воїни нашої тернопільської 105 бригади та приданих підрозділів невпинно нищать окупантів і їхню техніку!

За підтвердженими відео та радіоперехопленнями цього тижня ворог зазнав втрат:

Жива сила:

– 19 ліквідовано (200)
– 36 поранено (300)

Знищена техніка:

– 35 легкових автомобілів
– 1 командно-штабна машина «Тайфун»
– 1 мотоцикл – 3 БпЛФ типу «Шахед»
– 1 генератор
– 8 антен зв’язку
– 1 РЕБ

Уражено:

– 1 гармата Д30
– 1 точка зв’язку
– 1 мінометна позиція
– 1 кулеметна позиція
– 112 укриттів

Також уражено, знищено та пошкоджено ворожі інженерно-фортифікаційні споруди: бліндажі, взводно-опорні пункти, спостережні пости та склади майна окупантів. Дякуємо кожному воїну нашої бригади та приданих підрозділів за відвагу, професіоналізм і щоденний внесок у спільну справу — захист України!

