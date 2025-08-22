Ворог використовє українських дітей як інструмент війни

В Україні зростає загроза для дітей, яких російські спецслужби залучають до скоєння воєнних злочинів через маніпуляції в соціальних мережах. Обіцянки «легких грошей» у Telegram, шантаж особистими фотографіями та примус до виконання небезпечних завдань стають інструментами гібридної війни. Лише за перше півріччя 2025 року зафіксовано 70 випадків вербування українських дітей для скоєння злочинів, від розвідки до підготовки терористичних актів.

Особисті трагедії: коли війна вдирається в дитинство

Історія 1. «Я хотів допомогти татові»

Хлопчик із прифронтового регіону, який жив із батьком-інвалідом та трьома молодшими братами й сестрами, став жертвою російських кураторів. Через скрутне становище сім’ї він шукав будь-який спосіб заробити. У Telegram йому запропонували «роботу»: спочатку прості завдання, які згодом ставали дедалі складнішими. Хлопець отримував невеликі суми, але втратив свободу та опинився в слідчому ізоляторі.

Історія 2. Шантаж і підготовка теракту

У березні 2025 року Служба безпеки України (СБУ) та Національна поліція затримали 14-річну дівчину з Тернополя, яку змусили готувати теракт. Російські агенти знайшли її в Telegram, коли вона шукала «швидкий заробіток». Зловмисники зламали її телефон, отримали доступ до особистих фотографій і шантажували їхньою публікацією. Під тиском дівчина виготовила саморобний вибуховий пристрій і залишила його біля будівлі поліції. Завдяки оперативним діям правоохоронців трагедію вдалося запобігти.

Як вербують дітей: типові злочини

Російські спецслужби використовують месенджери та соцмережі (зокрема Telegram, TikTok, Discord, Snapchat, Viber, Signal, WhatsApp та онлайн-ігри) для вербування дітей до таких злочинів:

Розвідка : збір фотографій і відео стратегічних об’єктів та осіб.

: збір фотографій і відео стратегічних об’єктів та осіб. Диверсія : підпали транспортних засобів, встановлення вибухівки в школах, пошкодження інфраструктури.

: підпали транспортних засобів, встановлення вибухівки в школах, пошкодження інфраструктури. Пропаганда : поширення дезінформації та зйомка провокаційних відео.

: поширення дезінформації та зйомка провокаційних відео. Кіберзлочинність : хакерські атаки та злами.

: хакерські атаки та злами. Терористичні акти: підготовка та виконання вибухів.

Профілактика: перші кроки до безпеки

Завдяки спільним зусиллям поліції, СБУ, Генеральної прокуратури та громадських організацій багато дітей і батьків повідомили про підозрілі пропозиції через номер екстреної допомоги 102 або чат-боти (@Unsee_nebot, @spaly_fsb_bot). Це допомогло запобігти кільком терористичним атакам і врятувати життя.

Громадська організація Dignity Online у партнерстві з Ювенальною поліцією, СБУ та Офісом Генерального прокурора запустила кампанію «Не ведись. Тебе використовують», щоб:

Інформувати дітей про ризики онлайн-вербування.

Показувати правдиві історії через освітні відео в TikTok та Instagram.

Охопити 100 000 українців інформацією, яка може врятувати життя.

«Кожен ваш донат — це внесок у безпеку українських дітей», — зазначають організатори кампанії.

Дізнатися більше про кампанію та підтримати її можна на сайті dignityonline.in.ua.

Як отримати допомогу

Якщо вам або вашій дитині потрібна підтримка, звертайтеся:

Телеграм-боти : @dignity_online_bot, @online_kids_bot.

: @dignity_online_bot, @online_kids_bot. Гаряча лінія з протидії онлайн-ризиків : 1545 (далі 3).

: 1545 (далі 3). Безкоштовні психологічні консультації від Dignity Online для молоді, батьків і спеціалістів: заповнюйте форму на сайті dignityonline.in.ua (розділ «Консультації») або пишіть у Telegram (@dignityonlineua).

Цей проєкт створено ГО Dignity Online за підтримки гранту від Фонду дитячої стійкості (Children’s Resilience Fund: Providing Capacity Building and Funding to Ukrainian Civil Society Organisations), який реалізується Crown Agents in Ukraine та Integrity Action.