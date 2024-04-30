Волонтери з Тернополя передали реанімобіль для ЗСУ

На днях Благодійний фонд “Престиж Благо” передав черговий гуманітарний вантаж захисникам України. Придбаний за участі волонтерів з Німеччини автомобіль швидкої допомоги у Тернополі відремонтували, обслужили та забезпечили спеціальним обладнанням на запит бойових медиків.
Засновники фонду, тернопільські підприємці Святослав Лебонтов та Ігор Качмарський придбали для реанімобіля:
Крім обладнання, авто завантажили смаколиками та іншими корисними нашим захисникам речами. Завдяки волонтеру фонду Тарасу Шенгері його вже доставлено у місце дислокації.
Цей автомобіль став ювілейним – 15-м. Від початку ворожої агресії волонтери разом з колегами та партнерами передали до ЗСУ вже півтора десятка різноманітних транспортних засобів.