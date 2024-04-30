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Волонтери з Тернополя передали реанімобіль для ЗСУ

30.04.2024

Руслан Іннак

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Суспільство, Теми, Новини, Головне

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На днях Благодійний фонд  “Престиж Благо” передав черговий гуманітарний вантаж захисникам України. Придбаний за участі волонтерів з Німеччини автомобіль швидкої допомоги у Тернополі відремонтували, обслужили та забезпечили спеціальним обладнанням на запит бойових медиків.

Засновники фонду, тернопільські підприємці Святослав Лебонтов та Ігор Качмарський придбали для реанімобіля:

  • Апаратат штучної вентиляції легень Aeonmed Shanrila 510;
  • Аспіратор механічний;
  • Електрокардіограф Eli 150c;
  • Інфузомат Perfusir B Braun;
  • та необхідні розхідні матеріали до них.

Крім обладнання, авто завантажили смаколиками та іншими корисними нашим захисникам речами. Завдяки волонтеру фонду Тарасу Шенгері його вже доставлено у місце дислокації.

Цей автомобіль став ювілейним – 15-м. Від початку ворожої агресії волонтери разом з колегами та партнерами передали до ЗСУ вже півтора десятка різноманітних транспортних засобів.

Теги: ЗСУ, автомобіль, авто для ЗСУ, Престиж Благо, Ігор Качмарський, Святослав Лєбонтов

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