Волонтери швидко пристосовуються до нових умов та долають труднощі. Це дає змогу дуже оперативно допомагати українським воїнам.

Про це розповів голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко у ефірі каналу NTA.

– Волонтерський рух на Тернопільщині дуже активно діє з 2014 року. Вже сформовані як певні особистості, так і цілі волонтерські організації. Я працюю з ними і дякую їм усім. Володимир Мосейко, Василь Конько, Ярослав Колодій, Руслан Савчишин, Роман Мельник та інші. Це не разова акція, а системна робота – важка, щоденна. Вона виснажує, але у той же час дає енергію, силу. Коли приїжджаєш на передову, обіймаєш воїнів, передаєш необхідне, вони бачать, що про них пам’ятають. Волонтери швидко пристосовуються до нових складнощів, нових вимог, а бюрократичні державні організації не є такими динамічними. Волонтерський рух швидко діє, швидко реагує, швидко приймає рішення, – зазначив Михайло Головко.

Голова облради вважає, що волонтери повинні отримувати оплату за свою роботу, адже вона дуже важка та важлива.

Праця волонтерів рятує життя, наголошує Михайло Головко.