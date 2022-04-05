Тернопільщина приймає громадян, які покинули свої домівки через російську агресію. Вже понад шістнадцять тисяч людей отримали статус внутрішньо переміщених осіб.

Як розповів начальник Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш під час брифінгу, всім прибулим громадянам треба стати на облік у Центрах надання адміністративних послуг громад. Це дає змогу отримати соціальні виплати.

«Люди, які змушені були покинути свої домівки через російську агресію, можуть отримати допомогу на проживання. Щоб отримати допомогу, необхідно стати на облік внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та подати заяву. Виплати допомоги на проживання будуть здійснюватися щомісяця, починаючи з часу звернення, на банківський рахунок», – зауважив Володимир Труш.

Жителі Тернопільщини, які надають безкоштовний прихисток внутрішньо переміщеним особам, можуть отримати компенсацію за комунальні послуги. Власник має внести відомості про житло на сайт «Прихисток» prykhystok.in.ua. Якщо людина немає можливості цього зробити, їй допоможуть працівники соцзахисту громади. Однак важливою умовою є реєстрація внутрішньо переміщеної особи.

Область продовжує бути надійним тилом та приймати підприємства з областей де ведуться активні бойові дії. Так, до Тернопільської обласної військової адміністрації надійшло 87 пропозицій від бізнесу, який готовий переїхати на Тернопільщину. Для 34 уже визначено локації. Підприємства перевозять свої потужності. П’ять з них уже розпочали діяльність та виготовляють продукцію. Переміщення обладнання підприємства здійснюється на безоплатній основі силами «Укрзалізниці» та «Укрпошти», у випадку потреби залучають субпідрядників.

«Тернопільщина продовжує бути надійним тилом та вести війну на своєму фронті. Основне завдання – це забезпечення продовольством області, де ведуться активні бойові дії.

Області формують продовольчі набори з товарів першої необхідності. Усього має бути сформовано

1,9 млн одиниць. Укрзалізниця закуповує усі ці товари згідно з запитом», – додав Володимир Труш.