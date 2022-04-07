На днях Тернопільщина відправила 6 вагонів гуманітарної допомоги в області, де ведуться бойові дії. Два з них завантажені дитячим харчуванням та швидкими сніданками. Інші чотири вагони – 12,5 тис. продуктових пакунків, які збирають в області. Також відправили вантажівку з гуманітарною допомогою до Чернігова та Харкова.

Долучаються до збору допомоги не лише мешканці Тернопільщини, а й жителі Києва, Гостомеля, Маріуполя, які прибули до нашої області.

Як розповів Ігор Кухтин, житель міста Харків, він та його сім’я знайшли прихисток на Тернопільщині. Щоб захисти свою країну, своє рідне місто від окупантів, чоловік та його син звернулися до військкомату. Допоки їх не прийняли до лав Збройних сил України, вони щодня докладають зусилля для оборони нашої держави.

Наразі Ігор разом із сином збирають гуманітарну допомогу.

«Ми допомагаємо формувати вантажівки у Харків, до свого рідного міста. Для людей, які не змогли виїхати та продовжують жити й боронити свій край від окупантів. До допомоги долучилися не лише волонтери, а й жителі Києва, Гостомеля, Маріуполя тощо», – каже Ігор Кухтин.

Щодня Тернопільщина відправляє десятки вантажівок з гуманітарним вантажем в області, де ведуться активні бойові дії. Кількість допомоги волонтерами, громадськими організаціям сягає уже понад сотні тисяч.

Як розповів начальник військової обласної адміністрації Володимир Труш, окрім гуманітарного вантажу, область на днях також відправила шкільний автобус для евакуації мирних жителів з Луганської та Донецької областей. Автобус завантажили продуктами швидкого харчування, водою та ліками.