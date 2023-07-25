Вогонь перекинувся до сусідів: на Тернопільщині спіймали чергового палія (ФОТО)

Чергового палія сухої рослинності притягнено до адміністративної відповідальності у Лановецькій громаді.

Від початку 2023 року на території Кременецького району зафіксовано 27 випадків пожеж в екосистемах. До адміністративної відповідальності у вигляді штрафу притягнуто 9 осіб.

Вчора на території м. Ланівці громадянин 1983 року народження проводив спалювання сухої рослинності та пожнивних залишків на землях сільськогосподарського призначення, внаслідок чого розпочалася пожежа з перекиданням на суміжну ділянку.

На порушника складено протокол та притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 3060 грн.

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