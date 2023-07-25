25.07.2023 19:49

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Вогонь перекинувся до сусідів: на Тернопільщині спіймали чергового палія (ФОТО)

25.07.2023

Ірина Нова

190

Новини, Лановецька міська громада

Поширити:

Чергового палія сухої рослинності притягнено до адміністративної відповідальності у Лановецькій громаді.

Від початку 2023 року на території Кременецького району зафіксовано 27 випадків пожеж в екосистемах. До адміністративної відповідальності у вигляді штрафу притягнуто 9 осіб.

Вчора на території м. Ланівці громадянин 1983 року народження проводив спалювання сухої рослинності та пожнивних залишків на землях сільськогосподарського призначення, внаслідок чого розпочалася пожежа з перекиданням на суміжну ділянку.

На порушника складено протокол та притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 3060 грн.

Читайте також:

“НАЗДОГАНЯЮЧА” ВАКЦИНАЦІЯ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ

Теги: Ланівці, палії трави

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах