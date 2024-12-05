Внаслідок пожежі у домогосподарстві на Тернопільщині загинула частина домашньої птиці й теля

4 грудня в селі Великий Глибочок Білецької громади на Тернопільщині виникла пожежа господарської будівлі.

Полум’я охопило значну площу, знищило покрівлю, речі домашнього вжитку, сіно та солому. Вогонь пошкодив облицювання стін та майно на площі 40 м². У пожежі загинула частина домашньої птиці й теля. Гусей та корову вдалося врятувати. Господарську будівлю, яка горіла, вдалося врятувати. Також вберегли від вогню житлову будівлю.

Причини пожежі та розмір збитків встановлюють.

Джерело: ДСНС у Тернопільській області