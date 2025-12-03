Власним прикладом, а не словами: історія тернопільської нацгвардійки “Сайки”

Молодший сержант Крістіна Горбатюк, відома побратимам під позивним “Сайка”, служить командиром відділення у 2 Галицькій бригаді Національної гвардії України. Вона прийшла у військо не заради романтики чи вражень — її мотивували патріотизм, бажання зміцнити власний характер та бути прикладом для сина.

“Потрапляючи до підрозділу, я пройшла всі етапи відбору: співбесіди, тестування, іспит з фізичної підготовки. Кожен новий день відкривав для мене щось зовсім незнайоме — і саме це стало найцікавішим. Це незабутній досвід”, — пригадує Крістіна свої перші дні служби.

Організаторські здібності нацгвардійки одразу помітили командири. Після навчання вона отримала звання молодшого сержанта і перше у підпорядкування відділення з особовим складом. Разом із гордістю за досягнення прийшла й відповідальність — за тих, хто поруч.

Сайка переконана: у війську авторитет визначається не статтю, а вчинками. Тому головним принципом у роботі вважає власний приклад. Саме ним вона мотивує підлеглих і колег, доводячи, що жінка у військовій формі може бути сильною, рішучою і водночас людяною.

За роки служби Крістіна змінилася — стала витривалішою, впевненішою та внутрішньо сильнішою. Сьогодні вона не лише керує відділенням, а й формує навколо себе атмосферу підтримки, довіри та взаємоповаги.

“Попереду ще багато викликів, але я готова до них, — каже “Сайка”. — Бо служба для мене — це не просто професія. Це частина мого характеру, мого вибору і мого шляху заради сина та України”.

За матеріалами групи комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП