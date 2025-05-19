Владика з Тернопільщини очолив семінар Асоціації екзорцистів України

Упродовж чотирьох днів, з 12 по 15 травня, у стінах Івано-Франківської духовної семінарії ім. свщмч. Йосафата проходив навчальний семінар учасників Асоціації екзорцистів України.

Зустрічі відбувалися під головуванням Владики Дмитра Григорака, Єпарха Бучацького та голови Асоціації екзорцистів УГКЦ, повідомили у департаменті інформації Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.

Як зазначив о. Роман Дубік, екзорцист Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ та секретар Асоціації екзорцистів УГКЦ, щороку отці-екзорцисти Української Греко-Католицької Церкви збираються разом на закриті формаційні зустрічі.

Цьогоріч такий захід відбувся в Івано-Франківській духовній семінарії, де душпастирі навчалися, а також єдналися у молитві Божественної Літургії та богослужіннях добового кола. Під час однієї із Божественних Літургій, Владика Дмитро звернувся до отців-екзорцистів із проповіддю, вказавши, якою має бути постава Христового священника.

«Багато людей мають у своїх домівках Святе Письмо, яке, на жаль, не беруть до рук і не читають, воно просто стоїть на полиці… Проте у сьогоднішньому Євангелії ми чули слова Господа, що Який каже: “Я — Світло світу. Хто йде за мною, не буде в темряві блукати, а буде мати світло життя” (Ів. 8:12). Тому і ми, священнослужителі, маємо наслідувати у цьому Христа — бути світлом для інших, щоб вони у кожному з нас бачили те живе Євангеліє, бачили у наших вчинках самого Христа», — мовив Єпископ.

Під час проходження навчання екзорцисти мали змогу взаємно ділитися досвідом свого специфічного служіння.