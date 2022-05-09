У визначених відпочинкових зонах функціонуватиму 15 атракціонів. Тож відвідувачі зможуть обрати для себе те, що їм до вподоби. 6 травня, атракціони, що розташовані у гідропарку «Топільче» та в парку Національного відродження розпочинають свою роботу і готові дарувати тернополянам та гостям міста приємні емоції.

Зокрема, у визначених відпочинкових зонах функціонуватиму 15 атракціонів. Тож відвідувачі зможуть обрати для себе те, що їм до вподоби.

Перед новим весняно-літнім сезоном усі атракціони пройшли експертне обстеження фахівцями Тернопільського екпертно-технічного центру Держпраці та отримали відповідні сертифікати безпеки і допущені до експлуатації.

Просимо бути обачними, відвідуючи атракціони, та дотримуватися усіх вимог безпеки з метою уникнення травм.