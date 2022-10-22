Голова Тернопільської ОВА зазначив наступне:

“Друзі, сьогодні складний день для енергетичної системи країни. Ворог здійснив ще одну ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня.

Ми маємо проявити свою свідомість та солідарність із мешканцями сусідніх областей та максимально знизити споживання електроенергії протягом дня для максимальної стабілізації об’єднаної енергетичної системи України.

Я дякую усім жителям Тернопільщини за економне використання електроенергії і прошу й надалі відповідально ставитися до ситуації, що склалася”.