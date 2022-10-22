Володимир Труш та Сергій Надал застерегли жителів міста та області, що для попередження проблеми з електропостачанням на Тернопільщині та допомоги державі вистояти сьогодні, потрібно розумно та економно використовувати електроенергію.
Голова Тернопільської ОВА зазначив наступне:
“Друзі, сьогодні складний день для енергетичної системи країни. Ворог здійснив ще одну ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня.
Ми маємо проявити свою свідомість та солідарність із мешканцями сусідніх областей та максимально знизити споживання електроенергії протягом дня для максимальної стабілізації об’єднаної енергетичної системи України.
Я дякую усім жителям Тернопільщини за економне використання електроенергії і прошу й надалі відповідально ставитися до ситуації, що склалася”.
Сергій Надал оприлюднив схему, згідно якої можна раціонально використовувати електроенергію та наголосив:
“Зараз кожен може допомогти нашій державі вистояти у цій боротьбі. Маємо економити, особливо в години найбільшого навантаження”.