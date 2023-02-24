Вкладниця ледь «не прогоріла», довіривши гроші фінансовій установі у Тернополі

Вступивши у правовідносини із кредитною спілкою, пані Ніна зрозуміла, що може залишитись ошукано. До Тернопільського бюро правової допомоги жінка звернулася щодо повернення депозитних коштів.

Вона пояснила, що у 2021 році уклала договір із кредитною спілкою про залучення строкового внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок. Вкладниця ледь «не прогоріла», довіривши гроші фінансовій установі.

Виконуючи умови договору, внесла необхідну суму коштів та очікувала на виплату обіцяних за договором відсотків. У подальшому жінка дізналась, що ліцензія кредитної спілки на провадження діяльності з надання фінансових послуг була зупинена, а згодом відкликана (анульована).

У Тернопільському бюро правової допомоги зазначають: коли пані Ніна прийшла до відділення установи, щоб отримати свої кошти, воно виявилося зачиненим, а на телефонні дзвінки ніхто не відповідав. Тоді жінка звернулася до кредитної спілки із письмовою заявою про повернення коштів, однак, ігноруючи її вимоги, установа кошти не повернула. Зрозумівши, що її можуть ошукати та не повернути вкладені кошти, а також відсотки за користування грошима, вона звернулася по допомогу до юристів.

Тернопільський місцевий центр призначив адвоката Сергія Дубчака для здійснення представництва інтересів пані Ніни.

Ознайомившись із документами та узгодивши правову позицію з клієнткою, адвокат підготував та направив до Тернопільського міськрайонного суду позовну заяву про повернення коштів та стягнення відсотків за користування депозитом.

Задовольняючи позовні вимоги, суд звернув увагу на те, що за своєю правовою природою договір про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок має багато спільного із договором банківського вкладу.

Тому допустимим є застосування аналогії закону щодо прогалин правового регулювання відносин за договорами про залучення внеску, які укладаються кредитними спілками.

Отож, зважаючи на те, що кредитна спілка свої зобов’язання за договором не виконала, суд своїм рішенням зобов’язав кредитора повернути жінці заборгованість за договором, а також стягнути нараховані відсотки за користування кредитом, інфляційні втрати та три відсотка річних, а це більше 240 тисяч гривень.

Коментує адвокат Сергій Дубчак:

“Невиплата особі депозитного вкладу із нарахованими відсотками нерідко може свідчити про фінансові проблеми кредитної спілки, а отже і про ризик її банкрутства. Не зважаючи на те, що у 2022 році Фонд гарантування вкладів анонсував розроблення законодавчих змін щодо включення кредитних спілок у систему гарантування вкладів фізичних осіб, нині кредитні спілки не є учасниками цього Фонду. Тобто держава не гарантує повернення коштів вкладникам у разі банкрутства кредитної спілки. Таким чином, у разі відмови кредитної спілки повернути депозитний вклад із нарахованими відсотками по закінченню строку дії договору слід невідкладно звертатися з відповідним позовом до суду, оскільки це дасть вкладнику шанс отримати свій вклад у повному обсязі”.

Ольга КУШНЕРИК