ВК «Галичанка-ЗУНУ» здобула дві перемоги

16-17 листопада відбулися матчі 3-го туру з волейболу у жіночій Суперлізі сезону-2024/2025 років. Тернопільська «Галичанка-ЗУНУ» зустрічалася із ВК «Нафтуся» із Трускавця.

У суботу тернопільські волейболістки здолали своїх суперниць, які змогли нав’язати боротьбу лише у третій партії.

ВК «Галичанка-ЗУНУ» – ВК «Нафтуся» – 3:0 (25:20, 25:20, 27:25).

У неділю «Галичанка» також святкувала перемогу у трьох партіях.

ВК «Галичанка-ЗУНУ» – ВК «Нафтуся» – 3:0 (25:19, 25:23, 25:12).

«Галичанка-ЗУНУ» маючи в активі дві перемоги та шість очок на третьому місці турнірної таблиці.