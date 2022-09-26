«У нашому місті, у різних його частинах, зокрема в історичних районах спостерігається несмак щодо зовнішньої реклами: яскраві вивіски, спотикачки, гучні білборди, рекламні острівки на центральних вулицях, плакати, сіті-лайти тощо, – пише Настя Бартків. – Є загальновідомий досвід різних країн та міст України. Наприклад, в липні 2011 року виконавчим комітетом Львівської міської ради було прийнято рішення «Про затвердження порядку встановлення вивісок у місті Львів». У документі вказано основні вимоги до розміщення рекламних вивісок, пропозиції щодо їх зовнішнього вигляду, а також детально прописано всі процедури монтажу фасадних конструкцій, доповнено ілюстраціями. Також в документі прописані матеріали, з яких заохочується виготовлення вивісок: кераміка, метал, камінь, скло, цінні породи дерева, смальта. Величезна увага приділяється шрифту, стилістиці, кольору і формі, які повинні гармонійно поєднуватися з елементами фасаду, на якому вони розміщуються. Тернополяни, давайте зробимо наше місто привабливішим в аспекті зовнішньої реклами. Приберемо візуальний шум і добавимо естетики».