Вітання Тернопільської обласної ради з нагоди Міжнародного дня волонтера та Дня Збройних Сил України

5 грудня Україна разом із усім світом відзначає Міжнародний день волонтера. А вже завтра ми вшановуємо наших захисників: 6 грудня – День Збройних Сил України. І є в цьому глибока символічність – ці свята стоять поруч у календарі так само, як поруч стоять ті, хто боронить країну, і ті, хто щодня підсилює їхню боротьбу.

Збройні Сили України тримають фронт – волонтери тримають тил!

Наші воїни мужньо зустрічають ворога – волонтери дбають, щоб у них було все необхідне для служби й перемоги.

Волонтери – це наші янголи світла, які щодня працюють заради військових, цивільних, переселенців, поранених. Вони знаходять вихід там, де, здається, його немає, і доводять: українська доброта й згуртованість – безмежні.

Воїни Збройних Сил України – це наша опора, наша безпека, наша гордість. Завдяки їхній мужності ми маємо змогу жити, працювати, будувати плани та мріяти про мирне завтра.

Армія і волонтери – це дві сили, що разом формують незламний щит України!

Керівництво та депутатський корпус Тернопільської обласної ради щиро дякують кожному, хто стоїть на захисті держави – зі зброєю в руках, за волонтерським кермом чи з пакунком допомоги, у штабі чи в окопі, словом чи ділом. Ви – незламна сила українського духу! Ви – ті, хто пише нову історію нашої країни. Саме завдяки вам Україна стоїть, бореться й вірить у своє світле майбутнє.

Разом ми сильні! Разом – непереможні!

Слава Україні! Героям слава!