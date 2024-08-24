Вітання першого заступника голови Тернопільської обласної ради Володимира Болєщука з Днем Незалежності України

Сьогодні нашій Незалежності – 33 роки. Але її проголошенню передували кілька століть боротьби за право мати власну державу, бо для українців Свобода і Гідність завжди були основоположними цінностями.

33 роки Незалежності оплачені найвищою ціною – життями тих, хто боровся за ідею вільної України, роками втраченої свободи тих, хто сидів за неї у засланні та полоні, безневинними жертвами Голодоморів і репресій.

33 роки, за які Україна відбулася як демократична і правова держава, з толерантним суспільством, котре чітко демонструє європейський вектор руху.

Нині Україна зі зброєю в руках боронить свою Незалежність і ми тримаємо стрій! Кожен українець робить все від нього залежне, аби ми вистояли і перемогли.

Тож нехай повернуться додому живими та здоровими наші Захисники. Хай під мирним небом народжуються і зростають щасливі українські діти! Нехай серця наповнюються гордістю за нашу Державу, а наша плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього України!

Разом переможемо!

Слава Україні! Героям слава!

Володимир Болєщук

Перший заступник голови Тернопільської обласної ради