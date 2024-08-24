Вітання міського голови Сергія Надала з Днем Незалежності України

Тернополяни! Українці! Друзі

33 роки тому мрія багатьох поколінь українців втілилася у життя: ми стали вільною та незалежною Україною! Вибороли державність, свободу та право жити вільними на своїй Богом даній землі. Довели, що українці народжені вільними.

Вже два з половиною роки триває московська агресія. Ворог щодня вбиває мирних та військових українців. Знову хоче забрати нашу землю. Зламати Українську Націю. Знищити нашу Незалежність.

Засновник ОУН та Провідник Євген Коновалець говорив: «Українці мають вибір: або бути творцями, або жертвами історії».

Українці зробили свій вибір. Ми творимо нашу історію. Наше майбутнє. Нація об’єдналася заради Перемоги. Кожен українець працює на Перемогу. Щоб синьо-жовтий прапор перемоги України знову замайорів над всіма окупованими містами та селами.

І ми досягнемо цієї мети.

Завдяки героїзму та звитязі наших воїнів-захисників та захисниць. Мужністю яких пишаються всі українці. Вони вистояли, зупинили ворога, врятували нашу Незалежність.

Завдяки нашим відчайдушним волонтерам. Вони є справжніми Ангелами Світла для наших військових.

Завдяки нашим святим отцям, які благословляють на добрі справи, оберігають наші душі, надають духовну та волонтерську допомогу для всіх потребуючих.

Завдяки всім, хто допомагає армії та тримає міцний тил Воюючої України.

Царство Небесне та вічна пам’ять всім Героям минулого та сучасності, які віддали своє життя заради Незалежності!

Миру нам усім після перемоги над московським злом.

З Днем Незалежності! Слава Україні!