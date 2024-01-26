Віталія Грицак з Коропця заколядувала 300 тисяч гривень на ЗСУ

У передноворічному номері «Свободи» ми опублікували текст неймовірної колядки «Зірка яскрава в небі тривожному», автором якої є молода і надзвичайно талановита співачка Віталія Грицак з Тернопільщини. Нещодавно дівчина розповіла, що завдяки колядці вдалося зібрати 300 тисяч гривень, які підуть на потреби Збройних сил України. Віта додала, що за ці кошти придбала 12 FPV-дронів та далекомір, які передала на фронт.

Віталія Грицак каже, сума грошей, які вона зібрала з колядою під час свят, — рекордна для неї.

«На початку грудня я відкрила свою «монобанку» і назвала її «Колядую для ЗСУ». Подруга написала сценарій сучасного вертепу до моєї колядки, який українці купували і так донатили. Потім я продавала ноти і фонограму колядки, щоб охочі могли її виконувати. І так зібрали 300 тисяч гривень. У військових багато потреб, особливо потрібні FPV-дрони. Планую купити далекомір для мого хресного тата, який на фронті. Решту коштів витрачу відповідно до потреб бійців із мого селища. Думаю, що з початку повномасштабного вторгнення я зібрала понад мільйон гривень».

Днями у соцмережах Віта розповіла, що взяла участь у встановленні рекорду України – наймасовіше виконання вертепами колядки «Там, во Бахмуті» (автор колядки – тернополянин Олег Вітвіцький).

«Такої кількості вертепів я ще в житті не бачила. Що найзворушливіше, кожен другий – колядував мою колядку. Цей день став фіналом акції «Різдвяні пташки». За період колядування ці вертепи зібрали близько 5 млн грн на дрони нашим воїнам. Рада була долучитися!»

Дорогі читачі, минулоріч ми вам розповідали про цю талановиту дівчину з Коропця. Ще на початку війни небувалої популярності у соцмережах набула її пісня «Чом тобі, вороже, не спиться?» На різних платформах вона набрала мільйони переглядів. Більше того, в Інстраграмі з’явилося багато відео як молоді матері вкладають під цю пісню малюків і зізнаються, що малеча ні під що інше засинати не хоче…

Віта родом із Коропця, що над тихоплинним Дністром. Зі слів дівчини, творчі здібності у неї почали з’являтися ще у 5 років. Її мама – піаністка, дідусь грає на гармошці, бабуся добре співає, тому й не дивно, що дівчина обрала творчий шлях. Закінчила Коропецьку мистецьку школу.

Під час навчання у Тернопільському мистецькому фаховому коледжі імені Соломії Крушельницької здобула перемогу у Міжнародному конкурсі імені Тараса Шевченка та отримувала президентську стипендію.

Нині Віта – студентка Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського м. Києва.

Дівчина брала участь у численних конкурсах, різноманітних концертах. Її спів, гра на різноманітних музичних інструментах, зокрема і улюбленій скрипці, заворожують. А ще вона пише пісні про життя, про любов, про нетлінні цінності.

Українці – не лише талановитий, співочий народ. Це щирі, добрі, мужні люди, котрі своєю щоденною працею, творчістю, щирістю наближають нашу перемогу.

Все буде Україна!

Зоряна ДЕРКАЧ