Віруси грипу А та В досі циркулюють на Тернопільщині: оновлена інформація

За останній тиждень (04.03.–10.03.2024р.) кількість захворілих ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем зменшилась на 13,6% (4084 випадки проти 4725), повідомили у Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 58% (2367 ос.), школярів – 61,2% від усіх захворілих дітей (1448 ос.). У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності серед дітей на 11,2%, серед школярів – на 12,7%. Госпіталізовано за звітний тиждень 123 особи, із них 69 дітей (56,1%). Кількість госпіталізованих зменшилась на 12,8% (госпіталізовано на 9 тижні 141 особа).

За тиждень зареєстровано 20 випадків захворювання на COVID-19, що складає 0,5% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та менше від минулого тижня на 37,5% (20 випадків проти 32).

За останній тиждень в області не зареєстровано летальних випадків від грипу, COVID-19. З початку епідсезону зареєстровано всього 18 летальних випадків внаслідок COVID-19, з них серед осіб старше 65 років – 15 випадків, не щеплених від COVID-19 – 16 та 1 летальний випадок внаслідок грипу А, не щеплений від грипу.

Станом на 11.03.2024р. всього щеплено проти грипу 4395 осіб.