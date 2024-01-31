Віруси грипу А і Б циркулюють на Тернопільщині: основні симптоми

Учора у стінах Тернопільської обласної адміністрації відбувся брифінг щодо епідситуації в області. Як на Тернопільщині, так і по всій країні загалом, різко зростає кількість хворих, найбільше інфікуються діти. Отож, про непросту ситуацію перебігу захворюваності на Тернопільщині, а також чи очікувати нам на черговий карантин, розповіли Ольга Ярмоленко – директорка департаменту охорони здоров’я ТОВА, Оксана Чайчук – генеральна директорка ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», Ольга Дивоняк – завідувачка інфекційного відділення КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня».

«Ми щотижнево аналізуємо ситуацію щодо грипу, ГРВІ та інших респіраторних інфекцій. Відтак, за останній тиждень (22.01.–28.01.) кількість захворілих на ГРВІ, порівняно з попереднім тижнем, збільшилась на 27,5% (5434 випадки проти 4262). Це значно вище рівня епідемічного порогу і відповідає високому рівню інтенсивності епідемічного процесу. Питома вага дітей до 18 років серед хворих – 55,3% (3004 особи), школярів – 62,2% від усіх захворілих дітей (1869 осіб). Порівняно з попереднім тижнем, захворюваність зросла серед дітей на 34,9%, серед школярів – на 41,4%. Госпіталізовано за звітний тиждень 182 особи, із них 105 дітей (57,7%). Кількість госпіталізованих збільшилася на 33,8%», – розповіла Оксана Чайчук.

Головна санітарна лікарка області додала, що за тиждень в області зареєстровано 60 випадків захворювання на COVID-19, що становить 1,1% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та більше від минулого тижня на 5,3% (60 випадків проти 57). Попри таку, на перший погляд, невелику кількість хворих, зареєстрували два летальних випадки від COVID-19. Це двоє чоловіків з Тернопільського району. 71-річний хворий мав захворювання серцево-судинної системи, 63-річний – супутнє захворювання печінки, обоє невакциновані. До слова, з початку епідсезону в області зареєстровано 19 летальних випадків внаслідок COVID-19, з них серед осіб старше 65 років – 14 випадків, нещеплених – 15.

«У лікувальних закладах перебувають 177 пацієнтів, хворих на грип, 80 – на «ковід». Важких, які на кисневій підтримці, – 11. Серед цієї кількості хворих – 50 дітей», – зауважила Ольга Ярмоленко.

Ольга Дивоняк розповіла, як протікають ці вірусні захворювання, як переносять їх діти та на що варто звернути увагу батьків.

«Найперше хочу сказати, що зростання кількості хворих на грип та інші респіраторні захворювання помічаємо ще з 10 січня. За цей період проліковано 40 дітей. Найбільша кількість хворих – діти віком від 3 до 6 років. Також у відділенні інтенсивної терапії перебуває одна дитина з підтвердженим грипом Б», – розповіла дитяча лікарка.

Ольга Дивоняк каже, грип має чіткі клінічні симптоми. До прикладу, гострий початок, а саме підвищення температури тіла від 38 до 40 градусів. Характерною для грипу є так звана «суха гарячка», вона може протриматися перші три доби. Це – ломота в тілі, м’язах, головний біль, біль очних яблук. Коли ж температура йде на спад, проявляються катаральні прояви – першіння в горлі, сухий кашель, закладеність носа. Ускладнення після вірусу – це отит, риносинусит і пневмонії.

«Хочу наголосити, що за умови вчасно поставленого діагнозу є можливість застосувати сучасну противірусну терапію – препарати озельтамівіру. Ефективність лікування цими препаратами є дуже високою. Буквально за дві доби маємо покращення стану хворого. Також ці препарати попереджують ускладнення, які можуть виникнути в пацієнта», – наголосила лікарка.

Пані Дивоняк вкотре наголошує, що найкращим профілактичним засобом є вакцинація: «Бачимо це на прикладі персоналу відділення. У нас провакциновано більше 70% осіб і поки що не було жодного випадку грипу серед них. Закликаю вакцинуватися, адже вакцина захищає від чотирьох штамів вірусу грипу – два віруси грипу А та два віруси грипу Б».

Запитали журналісти, чи не прогнозують запровадження карантину. Чи не закриватимуть навчальні заклади. «Все буде залежати від епідситуації. На сьогодні по області закриті лише кілька класів, ситуація контрольована», – відповіла головна санітарна лікарка області.

Будьте здорові!

Зоряна ДЕРКАЧ