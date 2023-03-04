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Вірус “Кракен” вражає все більше жителів Тернопільщини

04.03.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Здоров`я

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На Тернопільщині сьогодні зареєстрували 160 нових випадків COVID-19.

Як повідомили в обласному лабораторному центрі з контролю хвороб, одна людина померла з підтвердженим діагнозом коронавірусу – це 88-річний чоловік з Тернопільського району.

В області більшає інфікованих коронавірусною інфекцією. Епідеміологи пов’язують це із поширенням нового штаму “Кракен”.

“Спостерігається ріст інфікованих більш, ніж удвічі. У хворих помічається більш легкий перебіг хвороби, менше випадків госпіталізації і летальних наслідків. Хоча загалом їх реєструємо. Надалі зберігається тенденція, що хворіють старші групи населення, люди, які мають супутні захворювання, а саме онкологічні, цукровий діабет та серцево-судинні хвороби. Також летальні випадки спостерігається саме серед таких груп населення”, – розповідає головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

☝️ Додамо, серед симптомів нового вірусу:  підвищення температури, загальна слабкість, головний і м’язовий біль, нежить і чхання, кашель, біль в горлі, в окремих випадках може погіршитися апетит та виникнути діарея. При виявленні таких ознак рекомендують звертатися до лікарів.

Джерело: За Збручем

Теги: Тернопільська область, здоров'я, "Кракен"

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