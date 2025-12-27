«Вікінги» з Тернополя вибороли срібло чемпіонату України з ампфутболу

У грудні 2025 р. завершився перший в історії чемпіонат України з ампфутболу, в рамках соціального проєкту «Ліга Дужих», заснованого у 2024 році. Дебютний чемпіонат тривав із серпня по грудень 2025 року та об’єднав 14 команд з різних регіонів України.

Спершу, 10 команд-учасниць у одне коло зіграли відбірковий етап змагань. Тернопільські «Вікінги» в попередньому раунді змагань фінішували на восьмому місці. За підсумками першого етапу шість кращих колективів сформували суперлігу. А чотири команди, які посіли місця з 7 по 10-те об’єднали в першу лігу, до якої добавилися два перших місця «турніру новачків», у якому брали участь чотири колективи. У першій лізі команди змагалися теж у одне коло. Тут тернополяни показали справжній характер і вибори друге підсумкове місце.

Загалом, упродовж сезону, команда з Тернополя провела п’ять ігрових раундів і за підсумками чемпіонату посіла друге місце у першій лізі, здобувши право участі в суперлізі в наступному сезоні. За підсумками змагань Степан Гончарик став кращим бомбардиром команди (7 м’ячів). На його рахунку також найшвидший гол турніру, який був забитий на 16 секунді матчу з вінницькою командою.