Четверо чоловіків реалізовували товари в основному військового призначення, які призначались для ЗСУ на ВПО. Чоловіки, маючи дозволи на виїзд до Європейського союзу, ввозили до України гуманітарну допомогу, надалі завезені вантажі розподіляли між учасниками злочинної групи та реалізовували.

14 липня правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків та вилучили гуманітарну допомогу: формений одяг, розгрузки, тактичні окуляри, ножі, продукти харчування, засоби особистої гігієни, речі для немовлят, аптечки та медикаменти, серед яких сильнодіючий лікарський засіб «Трамадол».

Сума вилученого майна орієнтовно становить два мільйони гривень.

Вирішується питання про повідомлення фігурантам підозри за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснюється прокурорами Кременецької окружної прокуратури, повідомили в Національній поліції України.