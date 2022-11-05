25 жовтня офіційно опубліковано, а 26 жовтня набув чинності Закон №2664-IX щодо добровільності військового обліку жінок. Нагадаємо, що ним встановлено добровільну постановку на військовий облік жінок, за винятком медиків.
Крім того, з 29 жовтня запрацювали зміни стосовно призову на військову службу.
Законом №2678-IX визначено, що під час воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться, а призовні комісії створюються для розгляду питань щодо:
- організації та проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних або виключення з військового обліку;
- направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.