Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури керівника благодійної організації у Тернополі повідомили про підозру в організації та сприянні військовозобов’язаному у незаконному переправленні через державний кордон України за грошову винагороду 17,5 тис грн (ч. 3 ст. 332 КК України).

За версією слідства, підозрюваний, працюючи керівником однієї з благодійних організацій, надіслав у Тернопільську обласну військову адміністрацію листа з клопотанням про надання дозволу на ввезення гуманітарної допомоги на територію України, надавши недостовірну інформацію про військовозобов’язаного водія та внесення даних щодо останнього до електронної бази «Шлях», що дало змогу безперешкодно перетинати державний кордон України. Правоохоронці затримали підозрюваного на пункті пропуску Шегині під час спроби незаконно вивезти громадянина й вилучили 17,5 тис. грн, які військовозобов’язаний заплатив «благодійнику» за організацію його переправлення до країн Євросоюзу.

Перевіряється причетність підозрюваного до інших випадків незаконного переправлення осіб через український кордон.

Розслідування здійснюється слідчими ГУНП за оперативного супроводу Управління СБУ в Тернопільській області.

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

За інкримінованою статтею КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.