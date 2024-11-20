Військовослужбовець 45 ОАБр Віталій Сирляк став повним кавалером ордена “За мужність”

Військовий з Тернопільщини, уродженець села Кровинка Теребовлянського району Віталій Сирляк став повним кавалером ордена «За мужність»

Головний сержант – командир гармати 45-ої окремої артилерійської бригади Збройних Сил України, мешканець с.Кровинка Теребовлянської громади Віталій Сирляк відтепер повний кавалер ордена «За мужність».

19 листопада у залі Верховної Ради України особисто від Президента України Володимира Зеленського захисник отримав орден «За мужність» І ступеня.

Головний сержант Віталій Сирляк був учасником АТО. Деякий час перебував в Австрії. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся з-за кордону додому та з березня 2022 року пішов добровольцем захищати Україну. Брав участь у бойових діях спочатку на Запоріжжі та Херсонщині, а з листопада 2022 року – на Донеччині.

За відвагу в боях на Запоріжжі та Херсонщині Указом Президента України від 9 січня 2023 року нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

За героїзм у боях на Бахмутському напрямку з листопада 2022 року по грудень 2022 року 12 лютого 2024 року нагороджений орденом «За мужність» ІІ ступеня.

Орден «За мужність» І ступеня отримав за ініціативність, професіоналізм, особисті мужність і героїзм, виявлені при виконанні військового обов’язку в умовах, пов’язаних з ризиком для життя під час оборони Часового Яру.

Під його керівництвом бригада знищила ворожі гармати та міномети, системи РСЗВ, танки та бойові броньовані машини ворога, польові склади БК та значну кількість живої сили противника.

Джерело: Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.