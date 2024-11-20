Військовослужбовець 45 ОАБр Віталій Сирляк став повним кавалером ордена “За мужність”

Військовий з Тернопільщини, уродженець села Кровинка Теребовлянського району Віталій Сирляк став повним кавалером ордена «За мужність»
Головний сержант – командир гармати 45-ої окремої артилерійської бригади Збройних Сил України, мешканець с.Кровинка Теребовлянської громади Віталій Сирляк відтепер повний кавалер ордена «За мужність».
19 листопада у залі Верховної Ради України особисто від Президента України Володимира Зеленського захисник отримав орден «За мужність» І ступеня.
Головний сержант Віталій Сирляк був учасником АТО. Деякий час перебував в Австрії. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся з-за кордону додому та з березня 2022 року пішов добровольцем захищати Україну. Брав участь у бойових діях спочатку на Запоріжжі та Херсонщині, а з листопада 2022 року – на Донеччині.
Під його керівництвом бригада знищила ворожі гармати та міномети, системи РСЗВ, танки та бойові броньовані машини ворога, польові склади БК та значну кількість живої сили противника.