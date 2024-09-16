Військовослужбовця з Тернопільщини нагородили відзнакою “Золотий хрест”

Військовослужбовець з Тернопільщини Вадим Соловей отримав відзнаку від Головнокомандувача Збройних Сил України “Золотий хрест”.

Про це повідомили на сторінці Тернопільського обласного ТЦК СП.

“Житель села Новостав, що на Шумщині, старший солдат, старший механік Вадим Соловей отримав нагороду з нагоди професійного свята Дня танкових військ Збройних Сил України, а також був відзначений грамотою за сумлінне виконання бойових завдань, вірність військовій Присязі, особисту мужність та самовіддані дії, виявлені при захисті суверенітету та територіальної цілісності України”, – повідомили у відомстві.

Нагрудний знак “Золотий хрест” — одна з відзнак Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine. ЇЇ вручають особам рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.