Військовослужбовців з Тернопільщини (посмертно) нагородили орденами “За мужність” ІІ та ІІІ ступенів, орденом Богдана Хмельницького ||| ступеня – це свідчення їхнього героїзму та самовідданості.

Високі державні нагороди рідним загиблих Героїв вручив начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

«Ваші очі наповнені глибоким смутком та вдячністю. Ці сміливі воїни назавжди залишаться в нашій пам’яті як приклад нескореності та героїзму. Вони пожертвували собою, боронячи нашу незалежність та наші життя. Я відчуваю біль сімей, які втратили своїх рідних, але ми маємо бути вдячні за їхній подвиг. Наш обов’язок – шанувати цих героїв і жити так, щоб виправдати їхню безцінну жертву»,- сказав Вʼячеслав Негода.

Наші сміливі та відважні воїни є прикладом сили, мужності та непохитної волі. Памʼять про них назавжди залишиться в серцях усіх нас.

Світла та вічна пам’ять усім, хто поклав своє життя на вівтар свободи та незалежності України.

Джерело: Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.