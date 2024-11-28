Командир десантно-штурмового відділення 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Олег Петрович Білик був нагороджений медаллю “За військову службу”, посмертно.

Про повідомили на сторінці Заводської територіальної громади у Фейсбук.

“Згідно з Укaзом Президентa Укрaїни №481 від 26.07.2024 року, медaллю “Зa військову службу” нaгороджено БІЛИКA Олегa Петровичa. Білик Олег Петрович, комaндир десaнтно-штурмового відділення 95 ОДШБр, мешкaнець містa Чортків, уродженець селa Шмaньківчики, помер 23 серпня 2024 року, після довготривaлого лікувaння внaслідок отримaння тяжких порaнень під чaс виконaння бойового зaвдaння нa Донеччині. Нaгороду отримaлa дружинa Нaтaлія БІЛИК”, – йдеться у повідомленні громади.

Медаль “За військову службу” – одна з високих державних нагород, яка вручається за видатні заслуги перед Україною. Вона символізує не лише військову доблесть, але й особливу відданість присязі. Такі відзначення підкреслюють, що Україна пам’ятає своїх героїв, а їхні подвиги стають прикладом для майбутніх поколінь.