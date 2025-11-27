Військового з Тернопільщини нагородили відзнакою “За вірність морській піхоті України”

Захисник з Тернопільщини Андрій Слєпцов отримав відзнаку “За вірність морській піхоті України”.

Про це він написав на власній сторінці у Фейсбук.

“Друзі, хочу поділитися з вами приємною звісткою. Сьогодні мені вручили нагороду-відзнаку За вірність Морській піхоті України. Я усвідомлюю свою відповідальність і пишаюся бути з найкращими – з воїнами трьох стихій! Як казав Григорій Сковорода:«Немає більшої честі, ніж захищати рідну землю». Тільки стійкість, тільки вперед до Перемоги! Війна продовжується, обстріли цивільних ворогом тривають, бої точаться. Тому дуже потрібні ваші донати на «Чуйку», щоб запеленгувати ворога і рушницю, щоб збивати ворожі дрони”, – поділився воїн.