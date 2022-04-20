“Ми здобудемо перемогу і люди повернуться у свої міста та домівки. Бо Україна єдина як ніколи і ми переможемо. Я закликаю й інші області долучитись до цієї акції і садити у себе дерева”, – зазначив начальник ОВА Володимир Труш.