14 червня росія завдала низку ракетних ударів по території України.

З’явилося відео з місця збитої російської ракети в Тернопільській області. Його оприлюднив Центр стратегічних комунікацій на своїй Facebook-сторінці

“За зовнішніми ознаками решток можна припустити, що росіяни стріляли ракетами старої модифікації. За інформацією Генштабу, одну із ракет вдалось знищити в районі відповідальності Повітряного командування “Центр”, дві – у зоні відповідальності Повітряного командування “Захід” Повітряних Сил ЗС України”, – йдеться в повідомленні.

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